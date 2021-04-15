Москва, , 11:38 — REGNUM Перовский суд Москвы 15 апреля вынес приговор по делу блогера Любови Соболь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 139 УК РФ (проникновение в жилище с применением насилия). Ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ условно.

В случае нарушения условий испытательного срока наказание может быть заменено на реальное. Суд учёл наличие у Соболь малолетнего ребёнка.

В декабре 2020 года Соболь пришла домой к одному из героев видеоролика, опубликованного блогером Алексеем Навальным, мужчины дома не оказалось.