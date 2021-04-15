Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:37 — REGNUM В Новокузнецке на заводе «Русал» произошло возгорание. Об этом сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«На заводе «Русал» в городе Новокузнецке в корпусе №10 из-за пробоя изоляции произошло возгорание. Огонь был оперативно потушен. Пострадавших и погибших нет. Оборудование выведено в ремонт», — написал Панов в своём instagram.⠀Он уточнил, что в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.