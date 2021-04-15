Воронеж, , 11:36 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтвердили 181 новый случай заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе 15 апреля. Сутками ранее сообщалось о 182 новых носителях инфекции.

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За сутки в регионе после COVID-19 выписаны 215 пациентов. Подтверждена смерть ещё 19 человек с коронавирусом.

Всего на 15 апреля в Воронежской области подтверждено 78 041 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 72 879 человек. Число жертв коронавируса среди жителей региона достигло уже 3 051 человека. На 14 апреля прививки от коронавируса получили 179 тыс. воронежцев, более 52% — жители старше 60 лет.