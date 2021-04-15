Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались 28 человек с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 14 женщин в возрасте от 44 до 84 лет и 14 мужчин в возрасте от 49 до 88 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-10 стали 3 852 жителя Ростовской области.

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