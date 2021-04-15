Москва, 15 апреля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Страна вымирает, главная причина этого — бедность, и эту трагическую реальность не прикроешь никакими манипуляциями с цифрами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 апреля, комментируя информацию Росстата.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Как сообщалось ранее, по данным официальной статистики, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 года составила 12,1% (17,8миллионачеловек). Это меньше, чем по итогам 2019 года (12,3%, 18,1миллиона человек).

« Спорить с цифрами Росстата смысла не имеет. Они говорят о том, о чём говорят: доход ниже официального прожиточного минимума у нас в прошлом году имело чуть меньшее число граждан, чем в 2019 году. Но что это за прожиточный минимум: около 12 тысяч рублей в месяц! Это же слёзы! Эксперты давно заявляют, что он искусственно занижен более чем в два раза. Недалеко от него ушёл и минимальный размер оплаты труда. Цены на продукты питания, товары и услуги неуклонно растут, реальные располагаемые доходы населения падают, а нам вещают о «снижении уровня бедности»!

Не было бы в России такой вопиющей бедности, не увеличивалась бы смертность, не падала бы рождаемость… Можно понять молодых людей, которые не хотят плодить бедность, не желают быть в положении тех, кто в силу материальных причин не сможет должным образом вырастить ребёнка.

Страна вымирает, главная причина этого — бедность, и эту трагическую реальность не прикроешь никакими манипуляциями с цифрами.