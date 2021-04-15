Астрахань, , 11:35 — REGNUM В Астрахани исполняющий обязанности начальника регионального Управления Росгвардии обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в декабре 2020 года заместитель начальника регионального управления Росгвардии одновременно был членом аттестационной комиссии. Через посредника — начальника отдела вневедомственной охраны — он потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки за беспрепятственное прохождение комиссии, передав им соответствующий список для их приобретения. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями».

По месту службы обвиняемых проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении и. о. начальника управления.