Сеул, , 11:45 — REGNUM Ожидается, что 16 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведёт перестановки в своей администрации и правительстве страны. Об этом сообщает телерадиокомпания KBS со ссылкой на источники в руководстве правящей Демократической партии Тобуро.

Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Согласно источникам, премьер-министр Чон Сэ Гюн уже сообщил главе государства о своём намерении уйти в отставку, чтобы начать подготовку к президентским выборам. В качестве его потенциального преемника на посту главы правительства называют бывшего министра внутренних дел и безопасности Ким Бу Гёма.

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Ожидается, что вместе с премьер-министром лидер Южной Кореи сменит глав пяти или шести министерств. Кроме того, он может провести перестановки в своём секретариате.