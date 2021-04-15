Петропавловск-Камчатский, , 11:33 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов уверен, что заражённая после сброса воды в океан с АЭС «Фукусима» рыба не попадёт на прилавки, так как Россельхознадзор ведёт строгий контроль за качеством улова, заявил он на пресс-конференции.

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Солодов пояснил, что опасности могут быть подвержены близкие к Японии зоны промысла — Камчатско-Курильская и Карагинская.

«Здесь, конечно, нам нужно мониторить безопасность воды. Заборы соответствующие осуществляются регулярно на станциях Росгидромета и КамчатНИРО, которые замеряют качество воды для того, чтобы предотвратить возможность вылова небезопасной рыбы», — цитирует губернатора Камчатки ИА «Кам24».

Глава края заверил, что благодаря жесткому контролю Россельхознадзора заражённая рыба не попадёт на прилавки Камчатки и других регионов. Он подчеркнул, что сброс воды с АЭС «Фукусима» может повлиять на экосистему и на доступность рыбы в мировом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай оставляет за собой право принять меры в ответ на решение Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1», заявил 14 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.