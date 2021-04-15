Ярославль, , 11:32 — REGNUM УФАС по Ярославской области признало регионального оператора по обращению с отходами ООО «Хартия» нарушившим закон «О защите конкуренции». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Мусорная площадка в Ярославле City-yaroslavl.ru

Антимонопольщикам пожаловались граждане, которые владеют несколькими жилыми помещениями. Плата за вывоз мусора начисляется с человека, если у человека три квартиры, он платит за мусор три раза. Многие ярославцы считали такой подход несправедливым и обращались в «Хартию» с требованиями о перерасчёте платы. Но региональный оператор всем отказывал, ссылаясь на постановление правительства РФ № N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители пытались судиться с «Хартией», но бесполезно — суды вставали на сторону регионального оператора.

УФАС посмотрело на проблему под несколько другим углом. Служба проанализировала ответы оператора жителям и выяснила, что они написаны однотипно и отрицают саму возможность перерасчёта. Но антимонопольщики полагают, что такая возможность всё же есть, если собственник докажет, что не проживал в принадлежащем ему жилье.

По мнению УФАС, «Хартия» занимает доминирующее положение на рынке и должна помогать жителям в этих вопросах.

«Потребитель в рассматриваемых отношениях является юридически слабой, не обладающей специальными познаниями, стороной, реализацияпредусмотренного законом права на перерасчет которой зависит от действийответчика. ООО «Хартия» в одностороннем порядке определило условия обращениятовара (услуги по обращению с ТКО) без учета требований законодательства вданной сфере», — говорится в решении суда.

В итоге комиссия УФАС признала «Хартию» нарушившей антимонопольный закон путём злоупотребления доминирующим положением на рынке.

«На основании принятого решения Обществу выдано предписание в срок до17.09.2020 устранить последствия установленного Комиссией нарушенияантимонопольного законодательства путем рассмотрения надлежащим образомвсех поступивших до 09 июня 2020 года заявок потребителей, имеющих всобственности несколько жилых помещений, на перерасчет платы за оказаниеуслуг по обращению с ТКО, на которые Обществом дан отказ», — говорится в решении суда.

«Хартия» обжаловала решение УФАС в суде, но суд встал на сторону антимонопольщиков. Что, впрочем, не мешает оператору ещё раз обжаловать решение. Но даже если оно устоит, это вовсе не означает, что владельцам двух и более квартир пересчитают плату за мусор. «Хартия» обязана лишь заново рассмотреть заявления. Компания может также отказать потребителям, изменив основания отказа.

Сам факт обращений ярославцев в суды и контролирующие органы говорит о том, что проблема по-прежнему существует. Часть жителей спустя два года после старта «мусорной реформы» до сих пор с ней не согласна.

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