Ярославль, 15 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области признало регионального оператора по обращению с отходами ООО «Хартия» нарушившим закон «О защите конкуренции». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

City-yaroslavl.ru Мусорная площадка в Ярославле

Антимонопольщикам пожаловались граждане, которые владеют несколькими жилыми помещениями. Плата за вывоз мусора начисляется с человека, если у человека три квартиры, он платит за мусор три раза. Многие ярославцы считали такой подход несправедливым и обращались в «Хартию» с требованиями о перерасчёте платы. Но региональный оператор всем отказывал, ссылаясь на постановление правительства РФ № N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители пытались судиться с «Хартией», но бесполезно — суды вставали на сторону регионального оператора.

УФАС посмотрело на проблему под несколько другим углом. Служба проанализировала ответы оператора жителям и выяснила, что они написаны однотипно и отрицают саму возможность перерасчёта. Но антимонопольщики полагают, что такая возможность всё же есть, если собственник докажет, что не проживал в принадлежащем ему жилье.

По мнению УФАС, «Хартия» занимает доминирующее положение на рынке и должна помогать жителям в этих вопросах.

«Потребитель в рассматриваемых отношениях является юридически слабой, не обладающей специальными познаниями, стороной, реализация предусмотренного законом права на перерасчет которой зависит от действий ответчика. ООО «Хартия» в одностороннем порядке определило условия обращения товара (услуги по обращению с ТКО) без учета требований законодательства в данной сфере», — говорится в решении суда.

В итоге комиссия УФАС признала «Хартию» нарушившей антимонопольный закон путём злоупотребления доминирующим положением на рынке.

«На основании принятого решения Обществу выдано предписание в срок до17.09.2020 устранить последствия установленного Комиссией нарушения антимонопольного законодательства путем рассмотрения надлежащим образом всех поступивших до 09 июня 2020 года заявок потребителей, имеющих в собственности несколько жилых помещений, на перерасчет платы за оказание услуг по обращению с ТКО, на которые Обществом дан отказ», — говорится в решении суда.

«Хартия» обжаловала решение УФАС в суде, но суд встал на сторону антимонопольщиков. Что, впрочем, не мешает оператору ещё раз обжаловать решение. Но даже если оно устоит, это вовсе не означает, что владельцам двух и более квартир пересчитают плату за мусор. «Хартия» обязана лишь заново рассмотреть заявления. Компания может также отказать потребителям, изменив основания отказа.

Сам факт обращений ярославцев в суды и контролирующие органы говорит о том, что проблема по-прежнему существует. Часть жителей спустя два года после старта «мусорной реформы» до сих пор с ней не согласна.