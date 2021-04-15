Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили ещё 240 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 апреля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 43 муниципальных образований Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (95), в Гукове, Каменске-Шахтинском, Шахтах и Мартыновском районе (по семь). Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 12,1% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 84 435 человек.

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