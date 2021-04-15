Москва, , 11:31 — REGNUM Избрание Джо Байдена на пост президента США, скорее всего, никак не отразится на отношениях между Россией и Америкой, полагают 53% граждан. Ждут улучшений 12%, ухудшений — 20%, приводит данные ВЦИОМ.

Затруднились оценить, каким президентом для своей страны будет Джо Байден, 44% опрошенных. Негативные оценки будущего правления Байдена дают 18%, средние — 28% опрошенных. Думают, что он будет хорошим президентом США, 10%.

Интересовались выборами президента США 64% граждан РФ. С трудом могут назвать прошедшие выборы в США свободными и демократическими 55% респондентов. 12% считают, что они прошли в честной политической борьбе.

Телефонный опрос проведен 27 января 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты сходятся во мнении, что при Байдене российско-американские отношения будут напряженными.

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