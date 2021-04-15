Уфа, , 11:33 — REGNUM Пожароопасный сезон в лесном фонде открыт Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что соответствующий приказ 15 апреля текущего года издан министерством лесного хозяйства региона из-за установления устойчивых плюсовых температур, а также в связи со сходом снежного покрова в республике.

Отмечается, что в данный период в лесах нельзя разводить открытый огонь, бросать окурки и спички, осколки стекол, оставлять материл, пропитанный горючими веществами, поджигать траву.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт предупреждение или наложение административного штрафа.