Архангельск, , 11:30 — REGNUM В Архангельске из-за угрозы взрыва оцепили территорию Архангельской областной клинической больницы.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экстренных службах, сегодня утром, 15 апреля, в медучреждение поступило сообщение заложенном в перинатальном центре взрывном устройстве. На месте работают экстренные службы, территорию медучреждения исследуют кинологи.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад из-за угрозы взрывов эвакуировали несколько учреждений Мурманска. Информация о заложенных бомбах не подтвердилась.