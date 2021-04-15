Пенза, , 11:46 — REGNUM В Пензенской области за сутки число выявленных заражений коронавирусом составило 98 случаев. Днем ранее положительные тесты получили 103 пензенца. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 15 апреля, зарегистрировали у 43 530 жителей.

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Выздоровели после болезни 40 939 пациентов, за сутки — 162 человек. Скончались от осложнений вызванных коронавирусом 580 жителей, трое — за последние 24 часа. Число активных больных снизилось и составляет на сегодняшний день 2044 пациента.

ИА REGNUM напоминает, всего в России, по информации оперштаба на 15 апреля, от ковида скончались 104 398 человек. За сутки врачи выписали 10 225 ковид-пациентов. С начала пандемии выздоровели свыше 4,3 млн пациентов.

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