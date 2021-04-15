Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Новосибирской области будет продлён режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

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По словам Травникова, уже есть понимание, что отменять оставшиеся минимальные ограничительные меры в регионе невозможно.

«Несмотря на то что у нас статистика спокойная по заболеваемости коронавирусом, есть опасения по поводу напряжённой обстановки в других регионах. Необходимо продлевать режим повышенной готовности. На какие сроки и на на каких условиях — я жду предложений от Роспотребнадзора и оперативного штаба. В понедельник, 19 апреля, на оперативном совещании в правительстве мы обсудим этот вопрос», — цитируют Травникова «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Новосибирской области усиливает контроль за гражданами, приезжающими из-за границы. Это делается в связи с ухудшением эпидемической ситуации в Турции.

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