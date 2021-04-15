Волгоград, , 11:31 — REGNUM Приём граждан в режиме видео-конференцсвязи провёл глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства. Заявитель из Волгограда попросил разобраться в обстоятельствах смерти своего сына, проходившего срочную военную службу.

По словам волгоградца, тело молодого человека было обнаружено в палатке для хранения спортивного инвентаря и обогрева личного состава в бессознательном состоянии с признаками переохлаждения и острого отравления угарным газом тяжелой степени. Мужчина просит разобраться в обстоятельства смерти солдата, у него также остались вопросы по оказанию медицинской помощи и к медицинской документации.

«Глава ведомства заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела. Следователи на основании собранных доказательств установили, что признаки криминальной смерти отсутствуют, и дело было прекращено», — уточнили в пресс-службе.

Александр Бастрыкин поручил предоставить отцу погибшего военнослужащего копии необходимых медицинских документов и оказать возможную поддержку.