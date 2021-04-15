Москва, , 11:29 — REGNUM БОРТ «РОССИИ» ОСЛЕПИЛИ ЗЕЛЕНЫМ ЛАЗЕРОМ

Санкт-Петербург (Пулково). При подлёте к аэропорту назначения, восточнее Тосно, командир доложил об ослеплении борта лазером зелёного цвета. По докладу экипажа, данное происшествие не повлияло на безопасность полёта. Посадка прошла благополучно. Самолёт А-319, рейс «Москва «Внуково) — Санкт-Петербург (Пулково)». Авиакомпания «Россия».

НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ

Аэропорт Гуанчжоу (Китай). Прерванный взлёт самолёта В-777 на скорости 20 узлов по причине появления сигнализации о неправильной конфигурации руля направления. При включении режима реверса «тяги малый», появилось сообщение о неисправности реверса правого двигателя. Самолёт В-777, рейс «Гуанчжоу — Москва (Шереметьево)». «Аэрофлот».

ИЛ-76 — ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОСИСТЕМЕ

Москва. При проведении полёта самолёта Ил-76 экипаж доложил о падении уровня жидкости второй гидросистемы. Командир решил возвратить самолёт на аэродром вылета в Курск. Самолёт Ил-76, маршрут «Курск (Восточный) — место выполнения задания — Курск (Восточный)». Министерство обороны РФ.

«РОССИЯ» СТОЛКНУЛАСЬ С ПТИЦЕЙ

Аэропорт Москва (Шереметьево). При проведении послеполетного осмотра самолёта RRJ-100 обнаружены следы от столкновения с птицей на внешней поверхности воздухозаборника двигателя № 1 и секции № 1 предкрылков левой плоскости крыла. Повреждений нет. Самолёт RRJ-100−95, рейс «Нижний Новгород (Стригино) — Москва (Шереметьево)». Авиакомпания «Россия».

"ПОБЕДА» — ОЧЕРЕДНОЙ ПРОКОЛ КОЛЕСА

Аэропорт Москва (Внуково). При проведении послеполетного осмотра самолёта В-737 обнаружено повреждение (прокол) пневматика левого колеса передней стойки шасси, без нарушения герметичности. Размеры повреждения превышают допустимые значения. Самолёт B-737−800, рейс «Волгоград (Гумрак) — Москва (Внуково)». Авиакомпания «Победа».

А320 «АЭРОФЛОТА» СТОЛКНУЛСЯ С ПТИЦЕЙ

Анапа. При выполнении взлета экипаж самолета А-320 доложил о столкновении с птицей. Командир принял решение о продолжении полета на аэродром назначения Москва (Шереметьево). Самолет А-320, рейс «Анапа (Витязево) — Москва (Шереметьево)». «Аэрофлот».

»ПОБЕДА» «ПОЙМАЛА» ПТИЦУ

Москва (Внуково). При выполнении захода на посадку самолёта В-737 на высоте 3000 футов экипаж доложил о попадании птицы в носовой обтекатель. Командир решил продолжать заход на аэродром назначения Внуково. Самолёт B-737−800, рейс «Минеральные Воды — Москва (Внуково)». Авиакомпания «Победа».