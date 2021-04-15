Ирвайн, США, , 11:29 — REGNUM Продюсер Diablo II Марк Керн остался недоволен цензурой в новой версии игры с подзаголовком Resurrected. Он считает, что DIablo II должна быть «взрослой, мрачной и немного сексуализированной», сообщалось на официальной странице разработчика в Twitter.

Амазонка в Diablo II

https://twitter.com/Grummz/status/1382081007768064000

В качестве примера Керн привёл Амазонку, облик которой изменили в Resurrected, сделав одежду более закрытой. Продюсер считает, что эта героиня должна выглядеть откровенно — именно за это боролись разработчики оригинальной Diablo II в 2000 году.

Марк Керн также призвал геймеров не тратить время и средства на крупнобюджетные «бесконечные ремейки». Вместо этого он советует поддерживать инди-игры.

Напомним, Diablo II: Resurrected — это версия ролевого экшена Diablo II с улучшенной графикой и обновлённым управлением. Её релиз должен состояться в 2021 году.

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