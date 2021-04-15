Пермь, 15 апреля 2021, 11:29 — REGNUM В Гайнском районе Пермского края вдова ветерана Великой Отечественной войны получила незаконный отказ в единовременной выплате к 75-летию Победы, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, пожилая женщина обратилась в территориальный отдел Пенсионного фонда России с заявлением о предоставлении выплаты. Несмотря на наличие удостоверения члена семьи умершего фронтовика, пермячка получила отказ.
Прокуратура в интересах вдовы обратилась в суд. Ведомство потребовало возложить на отделение ПФР в Гайнском районе Пермского края обязанность произвести предусмотренную законодательством выплату. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик в добровольном порядке выплатил 75 тыс. рублей.