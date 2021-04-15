Вена, , 11:29 — REGNUM В Вене состоится очное заседание Совместной комиссии Ирана и международной «пятёрки» (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция). В пятницу, 16 апреля, участники встречи обсудят возможность полного восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом говорится в заявлении Европейского союза.

«Участники обсудят перспективу возможного возвращения США к СВПД и то, как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами», — цитирует Reuters сообщение ЕС.

Два дипломатических источника издания сообщили, что Великобритания, Франция и Германия уже провели переговоры с Ираном. Пресс-секретарь МИД Франции заявила журналистам на ежедневном брифинге, что европейские державы тесно сотрудничают с Россией и Китаем, чтобы найти выход из тупика и ведут переговоры как с Тегераном, так и с Вашингтоном.

«Эти обмены более чем необходимы, потому что Иран не согласился участвовать в прямых контактах между другими участниками СВПД и Соединенными Штатами … что облегчило бы обсуждение», — сказала пресс-секретарь Агнес фон дер Мюлл.

Она добавила, что сейчас они рассматривают альтернативные форматы для проведения переговоров.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты приветствуют эту встречу как «позитивный шаг».

«Мы уже несколько недель ясно заявляем, что готовы добиваться возвращения к соблюдению наших обязательств по СВПД в соответствии с тем, что Иран также делает то же самое», — подчеркнул Прайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля иранская ядерная переговорная группа во главе с заместителем министра иностранных дел Аббасом Арагчи прибыла в Вену для продолжения ядерных переговоров между Ираном и группой «4+1». Основная встреча и консультации с остальными членами СВПД пройдут на многосторонней основе и продолжатся в ближайшие дни.

Напомним, ранее сенаторы США призвали главу Белого дома Джозефа Байдена безотлагательно присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). По их словам, это должно быть одним из первых неотложных приоритетов национальной безопасности.