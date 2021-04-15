Симферополь, , 11:28 — REGNUM Незначительный рост цен на отдых в Крыму в сезон 2021 года прогнозирует министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Об этом он сам 15 апреля заявил журналистам.

«Мы уже встречались со всеми крупными (предприятиями курортной сферы) в формальной и неформальной обстановке. Я уверен, что коллеги должны нас услышать: цены повышаться значительно не должны», — цитирует Волченко «Крыминформ».

Волченко добавил, что изменение цен на отдых в регионе зависит от сегмента — так, в санаториях, по его словам. цены либо остаются на прежнем уровне, либо меняются незначительно, также незначительное повышение цен отмечается в сегменте малых отелей до двух звёзд. Самое заметное повышение стоимости отдыха — в люксовом сегменте.

«На самом деле, многие топовые отели начинают даже с отрицательными ценами по сравнению с 2019—2020 годами, но в связи с тем, что спрос высокий, понятно, цены начинают подниматься», — сказал Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля до 1 июня прервано авиасообщение между Россией и Турцией из-за роста количества заражений коронавирусом в этой стране. В связи с этим в Крыму и в Краснодарском крае ожидают увеличения числа туристов. Вместе с тем, накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ФАС проверить рост цен на гостиницы в России, отметив, что, по данным СМИ, одни сутки в хорошей гостинице в Крыму стоят столько же, сколько недельных отдых на курортах Египта «все включено».