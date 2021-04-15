Тайбэй, , 11:31 — REGNUM Глава транспортного ведомства Тайваня Линь Цзялун покинет занимаемый им пост с 20 апреля после произошедшей в начале апреля железнодорожной катастрофы, в результате которой погибли 50 человек. Об этом 15 апреля сообщает центральное информационное агентство Тайваня.

По данным источника, председатель правительства острова Су Чжэньчан 15 апреля подписал указ об этом и чиновник покинет занимаемую должность с 20 апреля.

При это сам Цзялун сразу после катастрофы заявил о своей готовность покинуть занимаемый пост, однако его отставка была одобрена только теперь, после ликвидации последствий аварии и расследования ее причин. При этом имя нового главы ведомства не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате схода поезда с рельсов в северной египетской провинции Шаркия пострадали 15 человек.