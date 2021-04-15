МИД Турции о кризисе между РФ и Украиной: «Не принимаем чьей-либо стороны»
Анкара, 15 апреля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Турция не поддерживает ни одну сторону российско-украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в комментарии телеканалу NTV.
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Министры иностранных дел Украины и Турции
«Мы не принимаем чьей-либо стороны. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе», — сказал он.
Министр также подтвердил информацию об отмене прохода военных кораблей США в Чёрное море.
Напомним, ранее в Пентагоне воздержались от комментариев по поводу отмены прохода двух военных кораблей США через Босфор в Чёрное море.