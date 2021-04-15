Улан-Удэ, , 11:26 — REGNUM Страховые компании в 2020 году компенсировали автовладельцам в Бурятии ущерб по ОСАГО на 528 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом объём выплат снизился на 3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики.

«Это связано с уменьшением количества урегулированных страховых случаев на фоне сокращения аварийности в период действия ограничительных мер. В целом за год было урегулировано 7,5 тыс. страховых случаев — на 10% меньше, чем годом ранее», — отметили в банке.

Размер средней выплаты вырос на 8% до 70 тыс. рублей. Как отмечается, этому способствовало удорожание запчастей.

При этом за 2020 год жители Бурятии купили 150 тыс. полисов ОСАГО на 646 млн рублей.

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