15 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ), нарушающих ценности Евросоюза и права человека, будет существенно ограничено. Например, будет запрещена технология социального рейтинга, используемая в Китае. Применение ИИ для слежки за людьми будет ограничено исключительно задачами госбезопасности.

Владимир Киберов, , 16:10 — REGNUM В рамках проекта постановления «О европейском подходе к искусственному интеллекту», исполнительная власть ЕС предлагает запретить технологии ИИ, которые используются для «массового наблюдения, применяемого в обобщенном виде ко всем физическим лицам без каких-либо различий». В тексте законопроекта подробно описаны такие методы наблюдения, как «мониторинг и отслеживание физических лиц в цифровой или физической среде, а также автоматическое агрегирование и анализ персональных данных из различных источников». Об этом информационному порталу Euroactiv.com стало известно 14 апреля 2021 года.

Искусственный интеллект Иван Шилов © ИА REGNUM

Это означает, что навязанными России правилами Европейская комиссия стремится объявить вне закона системы искусственного интеллекта (ИИ), используемые для «массового наблюдения за людьми» в рамках новых запретов, которые будут введены на следующей неделе.

Кроме того, Еврокомиссия предусматривает запреты на использование приложений ИИ, которые нарушают ценности Евросоюза или нарушают права человека. К ним относятся системы ИИ, которые манипулируют поведением человека, и системы прогнозного ИИ, нацеленные на незащищенные слои населения.

Еврокомиссия Glyn Lowe PhotoWorks

Штрафы за нарушение этих запретов могут составлять до 4% от валового годового оборота фирмы.

Тем не менее проект предусматривает, что такие запреты не будут применяться к правительствам и государственным органам ЕС, если они используются «в целях обеспечения общественной безопасности». Это означает, что правительства ЕС могут в будущем оправдать использование нарушающих права людей приложений, основанных на технологиях ИИ, соображениями безопасности.

Законопроект также запрещает практику «социального рейтинга», используемую в Китае для централизованной системы социального кредитного рейтинга.

Между тем технологии ИИ, которые могут попадать под новые законы и ограничения, включают технологии, «используемые для удаленной биометрической идентификации людей в общедоступных местах», которые также по определению будут относиться к технологии распознавания лиц: область, в отношении которой Еврокомиссия ранее рассматривала временный запрет. Некоторые технологии используются в качестве компонентов безопасности в сетях общественной инфраструктуры, включая дороги, водоснабжение, газ и электричество. Определенные технологии внедрены для совершенствования работы служб экстренного реагирования, в процессах найма персонала и системах, «используемых для определения доступа лиц в образовательные и профессиональные учебные заведения».

Еврокомиссия также планирует создание «Европейского совета по искусственному интеллекту», в состав которого войдёт по одному представителю от каждой из 27 стран ЕС и представитель Еврокомиссии, а также Европейский надзорный орган по защите данных.

Защита данных Army.mil

Совету будет поручено выпускать соответствующие рекомендации и заключения для Комиссии в отношении списка запрещенных технологий ИИ и списка систем ИИ с высоким риском.

Предложение, которое должно быть выдвинуто исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер 21 апреля 2021 года, является продолжением прошлогодней Белой книги Еврокомиссии по искусственному интеллекту, которая заложила основу для новых правил.

Совсем недавно в сообщении, полученном редакцией Euroactiv, подробно описывалось, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила членов Европарламента, что Еврокомиссия «пойдет дальше» и введет более строгие правила для технологий ИИ, которые несут в себе высокий риск для основных прав граждан. Это произошло после того, как 116 депутатов Европарламента обратились к Еврокомиссии с призывом устранить риски для основных прав людей, связанные с технологиями ИИ.

После публикации нового постановления Еврокомиссии об ИИ законодатели ЕС снова получат возможность высказать свое мнение о позиции ЕС в отношении технологий ИИ.

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