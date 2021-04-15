Москва, , 11:25 — REGNUM За последние сутки в России умерли от коронавирусной инфекции 398 человек. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 398 летальных исходов», — рассказали в штабе. С начала пандемии от ковида, по официальным данным, скончались 104 398 человек.

Уточняется, что за сутки российские врачи выписали 10 225 ковид-пациентов. С начала пандемии выздоровели свыше 4,3 млн пациентов.