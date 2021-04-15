Калуга, , 12:11 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 57 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 15 апреля. Днём ранее, 14 апреля, в регионе было зарегистрировано 62 случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 227 человек, 1788 человек находятся на лечении, 31 139 человек выздоровели.

За минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции умерли два человека. За всё время пандемии от COVID-19 в регионе скончались 300 человек.

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