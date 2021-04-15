Москва, , 11:28 — REGNUM «Судебная экспертиза рыночной стоимости 49% долей ООО «Юрпромконсалтинг» по делу Черкалина недостоверна, соответствующая жалоба была подана в Генеральную прокуратуру несколько дней назад», — цитирует газета «Век» слова адвоката Виктории Бурковской из адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

Также направлено заявление о возбуждении в этой связи уголовного дела в отношении следственной группы СК РФ. Дело велось следователями недавно расформированного Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. «Суть жалобы проста. Следствие располагало бухгалтерской отчетностью компании, но не передало ее судебным экспертам. Те не учли никаких долгов компании, завысив ее стоимость так, что получающаяся по расчтеу отрицательная стоимость стала положительной. Чтобы выйти на оценку в 600 млн, экспертам не были передан также кредитный договор на 1.9 млрд руб, задолженность по которому отражена в бух отчетности компании и еще во многих независимых документах. Только учет этого долга делает оценку компании отрицательной, не плюс 637, а меньше минус 637 млн руб. Уголовное дело по найденным 12 млрд руб у Черкалина даже не было возбуждено.

Представившись на суде зам. председателя совета директоров компании УК «Авеню менеджмент», Ткач И.А. умолчал, что 3 года был одним из руководителей строительного комплекса города Москвы, и более 2 лет от города вел договор соинвестирования с Юрпромконсалтингом. В отношении Ткача также было направлено в прокуратуру Москвы и СК РФ по г Москва заявления о возбуждении уголовного дела против Ткача ИА в связи с тайным участием в коммерческой деятельности различных общества в период занимания высоких должностей в Правительстве Москвы, в том числе ООО Экосток, который владел 49% в ЮПК. В настоящий момент по данным СПАРК УК Авеню менежмент имеет долги по уплате налогов более 13 млн рублей, по 13 исполнительным производствам по недоимкам, операции по ее счетам приостановлены ФНС. Компания принадлежит Гляделкину и Ткачу. После ухода с госслужбы летом 2011 года Ткач по данным австрийского реестра компаний получил 27% в Авеню Холдинг Гмбх Гляделкина, чистые активы которой превышали 100 млн евро всего за всего 50 тыс евро. Рост чистых активов компании от почти нуля до 100 млн совпадает с периодом государственной службы Ткача И.А.», — прокомментировал адвокат.