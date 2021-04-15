Элиста, , 11:21 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 апреля.

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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в Калмыкии скончались 328 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Республике Калмыкия за весь период пандемии зарегистрировано 20 259 случаев заражения коронавирусом.

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