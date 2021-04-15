Кэри, США, , 11:21 — REGNUM Компания Epic Games запустила в ранний доступ своё новое средство для создания реалистичных моделей людей MetaHuman Creator. Трейлер проекта был опубликован 14 апреля на YouTube-канале UnrealEngine.

По словам разработчиков сервиса, MetaHuman Create основан на облачных технологиях и позволяет создать реалистичную модель человека всего лишь за несколько минут. При этом пользователи получат в свой доступ 50 готовых моделей.

Напомним, Epic Games — это американская компания, которая занимается преимущественно разработкой видеоигр. Она была основана в 1991 году.

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