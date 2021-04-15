Москва, 15 апреля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонную беседу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в контексте недавнего посещения Александром Лукашенко Азербайджана стороны затронули тему нагорно-карабахского урегулирования.

Оба лидера также договорились о продолжении контактов на различных уровнях.