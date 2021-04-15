Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путём подтвердили 719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 апреля в федеральном оперштабе. Это на семь случаев больше, чем сутками ранее, и на 18 случаев больше, чем два дня назад. Рост суточного числа новых носителей продолжается третьи сутки подряд.

9 Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время смертность от COVID-19 в городских стационарах медленно снижается: за последние сутки констатировали еще 27 летальных исходов, это на один случай меньше, чем в предыдущие сутки.

С учетом новых данных за время пандемии в Петербурге подтвердили 405 220 случаев заражения коронавирусом, скончались 12 720 человек, выздоровели 361 456 человек, в том числе 1456 пациентов выписали за минувшие сутки.

«Уровень заболеваемости еще высокий. Сохраняется вероятность третьей волны», — заявляют в городском оперативном штабе.

По данным на 14 апреля, в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями было развернуто 5273 койки. Из них свободны 1011 коек (19,2%). Доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%, на ИВЛ находятся 167 пациентов.

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