Новосибирск, , 11:18 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено ещё 80 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 85 случаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 78 лет, 84 года и женщина в возрасте 68 лет, 78 лет. Всего в регионе умерли 1695 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба. — В отделениях реанимации находится 73 человека, на ИВЛ — 14 пациентов».

Всего на утро сегодня, 15 апреля, в регионе зарегистрирован 39 961 случай заражения коронавирусом, в том числе 2354 ребенка; 37 234 пациента выздоровели (+86 за сутки).