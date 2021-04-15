Оренбург, , 11:18 — REGNUM На Тоцком полигоне Оренбургской области танкисты при поддержке артиллерии уничтожили условного врага, сообщает 15 апреля пресс-служба ЦВО.

Согласно сценарию учений беспилотники «Орлан-10» обнаружили колонну противника, которая двигалась к населенному пункту. По «противнику» нанесли удары из самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем «Град». Затем в бой вступили танкисты. На машинах Т-72Б3 были организованы огневые засады на путях отхода. Огонь по условному врагу велся на расстоянии до 2 км.

В учениях участвовали около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной и специальной техники.