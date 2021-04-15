Москва, , 11:20 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), заключил новое соглашение со своим нападающим и капитаном Вадимом Шипачевым. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба московской команды.

Также уточняется, что контракт «Динамо» с 34-летним хоккеистом рассчитан на трехлетний срок.

«Капитан московского «Динамо» остается в клубе! С самого начала было понятно, что и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества. Тем более что главный тренер Алексей Кудашов также выразил заинтересованность в Шипачеве», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Динамо» Евгения Кровопускова.

Отметим, в нынешнем сезоне Вадим Шипачев набрал в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ 67 очков (20 голов + 47 результативных передач), что позволило ему стать лучшим бомбардиром в сезоне. Также он выступал в лиге за череповецкую команду «Северсталь» и санкт-петербургский клуб СКА.