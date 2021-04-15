Севастополь, 15 апреля, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев привился от коронавирусом первым компонентом вакцины, об этом он сам 15 апреля сообщил в социальной сети.

Sev.gov.ru Михаил Развожаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«Утром перед работой сделал первую прививку от COVID-19. Присоединяйтесь, кто ещё не вакцинировался!», — написал Развожаев.

https://www.instagram.com/p/CNrc2qFBb9X/

По данным пресс-службы правительства города, на утро 15 апреля в Севастополе сделали прививку от коронавируса 30 518 человек, второй этап вакцинации прошли 17 764 жителя региона. Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.