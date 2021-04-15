Москва, , 11:17 — REGNUM Российские производители вафель и конфет повысят цены на свою продукцию из-за подорожания стоимости сырья. Об этом сообщает 15 апреля издание РБК.

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Генеральный директор группы «Акульчев» Сергей Акульчев сказал, что компания ведет переговоры о росте цен на свою продукцию в среднем на 10%. Он заявил, что за последние полгода кондитерское сырье подорожало на 25−120%.

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев сказал, что рост цен на сладости будет постепенным, чтобы «не травмировать потребителя». По его словам, компания планирует провести несколько переговоров о повышении цен.

Барышев сказал, что за год затраты компании на сырье выросли на 50−70%. Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев сказал, что себестоимость продукции выросла на 10%.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что одной из причин роста цен на продукты в России стали успехи отечественного агропромышленного комплекса.

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