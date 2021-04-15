Москва, 15 апреля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России исследования подтвердили 8944 случая заражения коронавирусом, сообщает 15 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки носители коронавируса были выявлены в 83 регионах страны. Лидерами по числу заражений стали Москва (2455), Санкт-Петербург (719) и Подмосковье (565). В первой пятёрке оказались также Ростовская и Нижегородская области.

Всего с начала пандемии в России, по данным штаба, выявили 4 675 153 случая инфицирования.

Уточняется, что за сутки от ковида скончались 398 человек, выздоровели и были выписаны 10 225 пациентов.