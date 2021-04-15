Джакарта, , 11:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил глав регионов поставить здоровье людей выше экономических интересов, сообщает CNN Indonesia.

«Не ставьте экономику на первое место», — заявил глава государства, выступая на координационном совещании глав регионов.

Президент заявил, что неконтролируемая пандемия нанесет ущерб экономике. Глава государства обеспокоен тем, что экономике будет трудно, если правительство будет уделять слишком много внимания экономике во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии отметило, что в течение 2020 года у берегов страны было зарегистрировано 1451 иностранное рыболовное судно.

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