Москва, , 11:26 — REGNUM Более 40 тыс. инженеров нового типа подготовят по программе, которую готовят в Министерстве науки и высшего образования РФ. Об этом глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил 15 апреля по итогам посещения производственных площадок группы компаний «ИнЭнерджи».

По его словам, в ближайшие годы в стране появятся передовые инженерные школы. Целевым ориентиром для этой инициативы Минобрнауки может служить пример эффективной интеграции инновационных компаний, университетов и научно-исследовательских центров.

В разработке программы для подготовки более 40 тыс. специалистов учтут стратегии технологической трансформации предприятий и современные требования инженерным исследованиям и разработкам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что инженерные профессии снова становятся престижными.

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