Элиста, , 11:15 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 15 новых носителей коронавируса, сообщает региональный оперштаб 15 апреля.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 206. В тяжёлом состоянии находятся 11 человек. Режим самоизоляции продолжает соблюдать 571 житель республики.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 259 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 19 463 пациента.

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