Севастополь, , 11:14 — REGNUM Бельбекский водозабор с момента его запуска дал Севастополю более миллиона кубометров воды. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев 14 апреля в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Как сообщили в пресс-службе правительства города, они посетили объект.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оперативно принятые решения позволили не вводить графики, а подавать воду хорошего качества и без ограничений для жителей. С запуском водозабора на реке Бельбек мы стали экономить ресурсы Чернореченского водохранилища. За время работы Бельбекский водозабор дал городу более миллиона кубометров воды», — рассказал Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, на данный момент в Чернореченском водохранилище находится 26,387 млн кубометров воды, с начала апреля поступило 5 млн 250 тыс. кубометров. Как сообщало ИА REGNUM, Бельбекский водозабор был запущен в эксплуатацию 18 марта 2021 года.