Улан-Удэ, , 11:11 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ приводят в порядок главный символ города. При помощи автовышки сотрудники комбината по благоустройству отмывают памятник Владимиру Ленину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Монумент сначала промывают струёй воды, после чего покрывают его моющим средством.

«Через некоторое время средство смывают водой. Средство бережно воздействует на материал памятника, что позволяет сохранить его первоначальный вид», — отметили в мэрии.

Как отмечается, в этом году знаковый монумент отмечает свой полувековой юбилей. Он был возведён и открыт 5 ноября 1971 года. Высота памятника, который представляет собой самую большую в мире голову вождя мирового пролетариата, составляет 7,7 метров, а вместе с постаментом — 14 метров. Масса монумента превышает 42 тонны.

Всего за два месяца комитет городского хозяйства Улан-Удэ планирует отмыть почти 20 памятников и скульптур.

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