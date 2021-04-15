Посёлок городского типа Шушенское, Красноярский край, , 11:11 — REGNUM В Шушенском районе Красноярского края в рамках расследования уголовного дела по факту гибели школьницы задержаны владелец и администратор аквацентра. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено после гибели восьмилетней девочки в бассейне. Задержаны 39-летний владелец и 38-летняя администратор аквацентра «Енисей».

По предварительной версии следствия, владелец аквацентра допустил ряд нарушений. А именно, он не контролировал работу администраторов по проведению обязательного инструктажа с посетителями бассейна, не обеспечил наличие спасательных жилетов и специальных ограждений, препятствовавших заплыву детей в опасную для них зону. Кроме того, владелец не обеспечил наличие ответственного за безопасность посетителей инструктора и медработника.

Администратор не провела с группой детей обязательный инструктаж перед посещением бассейна.

В результате днём 12 апреля восьмилетняя девочка, находившаяся в бассейне с одноклассниками, двумя педагогами и одним из родителей, заплыла на глубину и утонула.

Расследование продолжается.

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