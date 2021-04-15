Лилонгве, , 11:13 — REGNUM Решение об уничтожении партии вакцины от COVID-19 производства британо-шведской компании AstraZeneca в количестве 16,4 тыс. доз из-за окончания срока ее годности принял власти Малави. Об этом 15 апреля сообщил министр здравоохранения страны Чарльз Мвансамбо, его слова приводит кенийская газета The Nation.

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«Мы уничтожим более 16 тыс. доз вакцины от COVID-19, так как они оказались неиспользованными до того, как истек срок их годности», — сказал он.

При этом в марте Африканский союз передал Малави, являющейся одной из наиболее бедных стран континента 102 тыс. доз вакцины AstraZenecа, до истечения срока использования которой оставалось три недели и власти страны не сумели использовать ее полностью.

Отметим, в настоящее время в Малави выявлено за все время пандемии свыше 33,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.