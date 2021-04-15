Самара, , 11:18 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха вновь перекрыт в Самарской области. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 14 апреля в регионе на метеостанциях Ч. Вершины и Тольятти был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха 1995 года. Так, в Ч. Вершины была зафиксирована температура 22 °C. Таким образом, отклонение составило 0,4°C.

Отмечается, что в Тольятти 14 апреля была зафиксирована температура 23 °C (отклонение — 0,9°C).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 13 апреля в Самарской области был побит температурный рекорд 1975 года.