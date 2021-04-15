Сеул, , 11:10 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 45 520 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 15 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 1 285 909 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 2,47%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 951 712 человека, а препаратом Pfizer — 1334 197 человек.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили ещё два человека. В общей сложности вторую дозу вакцины данной компании получил 60 569 человек. А число получивших две дозы увеличилось до 394 766 человек.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось до 51 человека, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.