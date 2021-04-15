Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Промышленность Петербурга и Ленобласти уверенно восстанавливается после кризисного из-за пандемии 2020 года. Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-марте 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в Санкт-Петербурге составил 104,6%, в Ленинградской области — 104,4%, сообщил Петростат.

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Рост индекса, характеризующего состояние дел в промышленном производстве, в обоих регионах в марте текущего года ускорился: за январь-февраль 2021 года он составлял, соответственно, 104,2% и 103,7%.

Для сравнения: ИПП в январе-марте 2020 года в Петербурге и Ленобласти составлял, соответственно, 99,6% и 100,1% к уровню того же периода 2019 года.

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