Москва, , 11:08 — REGNUM Биткоин становится традиционным игроком валютного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя новые рекорды цены биткоина.

Биткоин Павел Редин © ИА Красная Весна

«Во-первых, рост биткоина может быть связан с тем, что Coinbase (одна из крупнейших криптобирж) выходит на IPO. Выход такой компании на IPO может повысить доверие к криптовалютам, а значит стимулировать спрос, на который реагирует и их стоимость, — сказала Левашенко. — Скорее всего, рост цены биткоина продолжится. Но будут и падения. Криптовалюта становится традиционным игроком валютного рынка. И факторы влияния тут тоже традиционные. Криповалюты реагируют на спрос и предложение, законодательные ограничения (например, в России сегодня нельзя оплачивать товары или услуги криптовалютами, можно только держать крипту в целях инвестиций)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что крупные инвесторы пока не спешат возвращаться на мировой рынок криптовалют.

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